كورونا توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر :6.039 (18)
البليدة : 4.275 (12)
وهران : 4.070 (4)
سطيف : 3.282 (0)
باتنة : 2.004 (19)
بجاية : 1.914 (0)
قسنطينة : 1.694 (3)
عنابة : 1.517 (0)
تيبازة : 1.459 (2)
تيزي وزو : 1.366 (4)
تلمسان : 1.365 (0)
المسيلة : 1.341 (0)
البويرة : 1.334 (0)
بسكرة : 1.323 (0)
ورقلة : 1.307 (5)
جيجل : 1.228 (27)
الجلفة : 1.206 (0)
بومرداس : 1.114 (5)
الوادي : 1.106 (0)
تبسة : 999 (6)
تيارت : 952 (0)
المدية : 812 (1)
عين الدفلى : 776 (0)
مستغانم : 772 (0)
أم البواقي : 741 (0)
الأغواط : 698 (0)
سكيكدة : 696 (1)
عين تموشنت : 693 (0)
أدرار : 654 (0)
خنشلة : 606 (2)
قالمة : 542 (2)
سوق أهراس : 458 (9)
ميلة : 441 (4)
غرداية : 439 (0)
تيسمسيلت : 432 (0)
سيدي بلعباس : 422 (0)
برج بوعريريج : 422 (0)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 334 (0)
الطارف : 324 (7)
نعامة : 264 (0)
الشلف : 240 (0)
البيض : 232 (0)
غليزان : 215 (0)
تندوف : 205 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 137 (1)
سعيدة : 72 (0)