كورونا توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
11 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  و 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر :6.039       (18)

البليدة : 4.275        (12)

وهران : 4.070         (4)

سطيف : 3.282       (0)

باتنة : 2.004         (19)

بجاية : 1.914         (0)

قسنطينة : 1.694       (3)

عنابة : 1.517        (0)

تيبازة : 1.459         (2)

تيزي وزو : 1.366    (4)

تلمسان : 1.365        (0)

المسيلة : 1.341        (0)

البويرة : 1.334        (0)

بسكرة : 1.323        (0)

ورقلة : 1.307        (5)

جيجل : 1.228       (27)

الجلفة : 1.206         (0)

بومرداس : 1.114      (5)

الوادي : 1.106         (0)

تبسة : 999             (6)

تيارت : 952          (0)

المدية : 812             (1)

عين الدفلى : 776         (0)

مستغانم : 772             (0)

أم البواقي : 741        (0)

الأغواط : 698           (0)

سكيكدة : 696           (1)

عين تموشنت : 693      (0)

أدرار : 654        (0)

خنشلة : 606     (2)

قالمة : 542      (2)

سوق أهراس : 458    (9)

ميلة : 441         (4)

غرداية : 439     (0)

تيسمسيلت : 432    (0)

سيدي بلعباس : 422    (0)

برج بوعريريج : 422    (0)

 بشار : 348     (0)

مـعـسـكـر : 334    (0)

الطارف : 324     (7)

نعامة : 264     (0) 

الشلف : 240    (0)

البيض : 232     (0)

غليزان : 215     (0)

تندوف : 205     (0)

تمنراست : 202    (0)

إليزي : 137       (1)

سعيدة : 72       (0)

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كورونا

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