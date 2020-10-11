لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد خامس في حادث اصطدام طائرة شراعية بأخرى سياحية صغيرة في بلدة لوش غرب فرنسا.

وقالت نادية صغير, المسؤولة المحلية في منطقة إندر-إيه-لوار في تصريح للصحافة ان "طائرة شراعية صغيرة تنقل شخصين وطائرة سياحية من نوع (دي إر 400) تنقل ثلاثة أشخاص اصطدمتا بين الساعة 16.30 والساعة 17.00" بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن "الطائرة الأولى سقطت فوق سور منزل في لوش دون أن توقع مزيدا من الضحايا فيما سقطت الثانية على بعد مئات الأمتار في منطقة غير مأهولة".

وقال غريغوار دولان, مدعي عام بلدة تور, إنه تم العثور على جثتين داخل الطائرة الشراعية وجثتين أخريين داخل الطائرة مرجحا سقوط شخص من الطائرة "لم يعثر عليه" بعد.

ولا تزال أسباب الاصطدام مجهولة.