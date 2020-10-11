أطاحت عناصر الشرطة بأمن دائرة تاوقريت (شمال غرب الشلف) بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وأوقفت ثلاثة أشخاص، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية.

وأوضح المصدر أن عناصر أمن دائرة تاوقريت قد وضعت حدا لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وأوقفت ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 40 سنة.

واستنادا لذات البيان، فقد تمت هذه العملية على إثر دوريات قامت بها عناصر الشرطة لذات المصلحة، أين تم توقيف مركبة على مستوى المدخل الشرقي لمدينة تاوقريت و إجراء عليها عملية التفتيش، حيث عثر بداخلها على زورق مطاطي مجهز بجميع لواحقه ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ 200 يورو.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم إحالة الموقوفين أمام محكمة بوقادير (25 كلم غرب الشلف) عن قضية " التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني".