تم ، زوال اليوم الأحد ، تحويل حناشي محند شريف الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل من مستشفى بالوة بتيزي وزو إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة تحسبا لنقله للعلاج بفرنسا . حسب مصادر محلية أن تحويل الرئيس السابق "للكناري" إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس للعلاج أضحى أمرا إستعجالي بعدما إستعصي التكفل بعلاجه بأرض الوطن.

يذكر تم نقل بحر الأسبوع الماضي محند شريف حناشي إلى مصلحة الأمراض العصبية بمستشفى بالوة للعلاج قبل أن تقرر عائلته نقله إلى فرنسا لنفس الغرض عسى أن يعود إلى عائلته معافى إنشاء الله.