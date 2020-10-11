شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا ودول مجاورة حملة واسعة من التضامن مع ما تتعرض له المنطقة من حرائق ضخمة اجتاحت مناطقا واسعة من غربي سوريا وغطت مساحات كبيرة من المنطقة الساحلية الممتدة من الشمال على الحدود التركية وصولا إلى الأراضي اللبنانية.

https://twitter.com/SyrianOfficial/status/1314517336725032961

واندلعت النيران في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية ملتهمة مئات الهكتارات من غابات المناطق الساحلية وعدة مناطق جبلية في أرياف المحافظات منها جبلة ومشتى الحلو وصافيتا وتلكلخ وبلوران وصولا إلى وجبال منطقة القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد.

https://twitter.com/SanaAjel/status/1314650826779099147

وحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية فإن الحرائق تسببت في وفاة أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بالجروح وحالات الاختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف.

ووصلت النيران إلى أسوار مشفى القرداحة، مما تطلب نقل الجرحى والمرضى إلى مشافي أخرى وأماكن أكثر أمانا.

https://twitter.com/SanaAjel/status/1314879837836849153?s=20

كما ألحقت الحرائق أضرارا واسعة بالبساتين والحقول الزراعية و الأراضي الحرجية وتسببت في هدم أبنية ومصانع كبرى، وتخلل عمليات الإنقاذ وإخماد الحرائق صعوبات عديدة بسبب وعورة التضاريس والرياح القوية، حسب وسائل إعلام رسمية.

الحرائق بين السياسة والمناخ

ولكن يبدو أن حتى الحرائق في سوريا لم تفلت من التسييس والجدل الحاد وتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية المتصارعة، إذ وجه مؤيدو النظام السوري الاتهامات لبعض "الدول المعادية" بـ "افتعال الحريق عمدا". وهذا ما رفضه كثيرون، مرجعين أسباب الحرائق إلى عوامل طبيعية تضرب المنطقة كل عام، مع اختلاف حدتها هذه المرة بسبب التغيير المناخي الذي يجمع قوة الرياح مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

https://twitter.com/lamaabboud11/status/1314980457759596545

https://twitter.com/BasharDawleh/status/1314993071067729921

وفي المقابل، تأجج الجدل السوري بعدما لجأ قطاع من معارضي النظام السوري إلى القول بأن الحرائق في المناطق المؤيدة للنظام السوري ما هي إلا "عقاب إلهي لأهل المناطق الذين أيدوا أفعال النظام المتوحشة في أماكن أخرى من سوريا".

في حين رفض آخرون هذا الطرح مشيرين إلى أن الساحل السوري مكان "ثري في التاريخ والتراث ولا ينتمي إلى عائلة الأسد".

https://twitter.com/SalamaAlhussein/status/1315271095499534337

https://twitter.com/1MqQd9l295yksow/status/1315241367749222406

وكانت وزارة الأوقاف السورية قد دعت إلى صلاة استسقاء يوم الأمس السبت في كافة مساجد سوريا طلبا لـ "نزول المطر ورفع البلاء".

https://twitter.com/SanaAjel/status/1314660555093876736

وتصدر وسم #سوريا_تحترق مواقع التواصل إذ عبر العديد من المشاهير والفنانين من خلاله عن حزنهم لما حل بالأراضي السورية مثل الفنان السوري جورج وسوف الذي شارك مقطع فيديو لجبال مدينته "كفرون" والنيران مشتعلة فيها.

https://twitter.com/wassouf/status/1314599708585848832?s=20

https://twitter.com/kosai1khauli/status/1314996257463644160?s=20

https://twitter.com/sulafamemar7/status/1314820947233341441