أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و733 ألفا و258 حالة وذلك عقب تسجيل 15 ألفا و326 إصابة جديدة اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 214 ألفا و599 حالة وذلك عقب تسجيل 229 حالة وفاة جديدة حتى ظهر اليوم.

و كان مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز اعلن امس السبت أن إجمالي حالات الإصابة العالمية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تخطى 37 مليونا.