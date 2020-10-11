حجزت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني كميات معتبرة من القنب الهندي بلغت 05 أطنان و 536 كلغ، كما حجزت 01 كلغ و272 غرام من الكوكايين، و454 غرام من الهيروين و 1.715009 قرصا مهلوسا، في عمليات نوعية نفذتها خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2020.



و أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم الأحد،أن نشاطات الشرطة المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات عبر التراب الوطني، سمحت بتوقيف 36535 شخصا مشتبها فيه، مع تسجيل 30574 قضية في هذا الشأن، نتيجة تنسيقها العالي مع الجهات القضائية المختصة والشركاء الأمنيين.