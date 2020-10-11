حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها الـ80 كلم في الساعة تؤدي الى تشكل أمواج عالية تتعدى 5 أمتار.

صلاحية النشرة الجوية الخاصة تمتد من الساعة الثالثة بعد زوال غد الإثنين و تخص السواحل الشرقية، وتمس كل من ولايات عنابة، القالة، سكيكدة، جيجل.

كما دعت مصالح الحماية المدنية يوم الاحد كافة المواطنين "للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر" لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات او السيول الجارفة وإتباع الإرشادات والنصائح الازمة مع تساقط الامطار بغزارة في عدة ولايات من الوطن, حسب ما جاء في بيان لذات المصالح.

واوضحت ذات المصالح انه تبعا للنشرة الجوية الخاصة بتساقط امطار غزيرة في العديد من ولايات الوطن, "تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات او السيول الجارفة وإتباع الإرشادات والنصائح".

من جهة اخرى تلح ذات المصالح على ضرورة تنظيف البالوعات والمجاري وعدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع و حضر حقيبة الإسعافات الأولية، كما تنصح على عدم المغامرة بقطع السيول راجلا او السباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول بالسيارات.

وفي حالة تسرب المياه للمنزل تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي والاتصال بالحماية المدنية عبر الرقمين 1021 و الرقم 14 .