تعيش مصلحة الفرز الخاصة بداء كورونا "كوفيد 19" حالة من الفوضى، بسبب خلّوها من وجود أطباء مناوبة لمعاينة بعض المشتبه بإصابتهم أو المصابين المتواجدين بها، وهذا بسبب فوضى التسيير في مخطط المناوبة الليلي الذي تعيشه مديرية الصحة بولاية بشار.



حسب معاينة قامت بها "الخبر" مرفوقة بشهادة أعضاء من البرلمان وبعض ممثلي المجتمع المدني، تبين الليلة خلو المصلحة الموجودة بمستشفى الشهيد ترابي بوجمعة من وجود طبيب مناوب، بسبب الفوضى والتداخل في مخططات المناوبة اليومية بين تلك التي أعدتها مديرية الصحة وبين الخاصة بتسيير الأطقم الطبية التابعة للمؤسسة العمومية الصحة الجوارية بعاصمة الولاية.



من جهة أخرى عاشت ذات المصلحة ظهر اليوم فوضى أخرى بسبب عدم وجود طبيب لتسليم شهادة خاصة بشخص مصاب بداء كورونا في العقد السابع من العمر، توفي في ذات المصلحة بسبب اضطرابات في الجهاز التنفسي، ولم تسلم لعائلة المتوفى شهادة الوفاة إلا بعد الإستعانة بطبيب آخر.