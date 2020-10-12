قال المدرب الجزائري إسماعيل جليد بأن اللقاء الذي سيجمع الخضر بمنتخب المكسيك هذا الثلاثاء بمدينة لاهاي الهولندية سيكون مغايرا تماما للودية الأولى أمام نيجيريا.

وفي اتصال هاتفي بالمدرب السابق لاتحاد الحراش والمتواجد بسويسرا قال "مواجهة المكسيك جد هامة يكفي أن بطل إفريقيا سيواجه واحد من بين أفضل 20 منتخبا في العالم ، خصوصا وأن الكرة في أمريكا الشمالية تتطور بشكل سريع فمقارنة بالمواجهة الأولى فإن المنافس لم يقدم مستوى كبيرا، أما اللقاء التحضيري الثاني فسنشهد فيه اندفاعا بدنيا ونسقا عاليا."

وفي السياق ذاته أكد جليد بأن بلماضي سيدخل المباراة بالتشكيلة المعهودة مراهنا في الوقت ذاته على أن يمنح الطاقم الفني فرصة ثانية للمدافع رضا حلايمية."

وفي سؤال عن إمكانية عودته للتدريب مجددا خصوصا في الجزائر أوضح إسماعيل جليد " وجدت نفسي مرغما على البقاء في سويسرا بسبب فيروس كورونا، أعمل حاليا مع الفيدرالية السويسرية لكرة القدم خصوصا على مستوى الفئات الشبانية، لكنني تلقيت عروضا تدريبية من أندية تنشط في الرابطة المحترفة الأولى بالجزائر."

ليختم حديثه "أفضل التريث حاليا وأود أن لا أكرر التجربة التي عشتها في اتحاد الحراش عودتي إلى الجزائر ستكون وفق شروط عمل محددة تسمح لي بالرد على المشككين والمنتقدين".