كشفت وزارة التربية الوطنية، عن المخططات الاستثنائية لاستئناف الدراسة في المدارس الابتدائية من خلال تنظيم تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية 2020-2021 .

وأكد منشور وزاري أن هذه المخططات تأتي على أساس المبادئ العامة وهي حتمية التعايش مع وباء كورونا واستئناف الدراسة "حضوريا" "قدر المستطاع" مع "ضرورة " المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم والعمل الدؤوب للطاقم التربوي على توعية ومرافقة التلاميذ وتحسيس الأولياء بأهمية تعاونهم في ذلك.

ودعا المنشور مديري التربية والمفتشين ومديري المؤسسات التعليمية إلى إيلاء هذه العملية العناية اللازمة وانجاز جداول التوقيت الأسبوعي تكون قابلة للتكييف مع وضعية كل مؤسسة من حيث أعداد التلاميذ والأفواج التربوية والحجرات الدراسية ومن حيث موقعها الجغرافي.

وفي هذا الإطار يقضي المخطط الاستثنائي للدراسة في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد بالعمل ضمن فترتين ، صباحية ومسائية بدون تناوب واعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى فوجين فرعيين مع الاحتفاظ بنفس توقيت الأستاذ ( العربية والفرنسية والأمازيغية) .

كما يقوم هذا المخطط أيضا على العمل بالتناوب بين الفوجين كل يومين خلال الأسبوع ذي 5 أيام والتناوب كل أسبوعين وتقليص تناسبي في الحجم الساعي لكل مادة إضافة إلى التركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة.

وأشار المنشور إلى أن توقيت العمل الأسبوعي لكل فوج هو 14 ساعة مع "ضرورة" استغلال اليوم دون دراسة في الأعمال المنزلية والاستفادة من التعلم عن بعد.

أما بخصوص المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين فإن المخطط الاستثنائي ذي الصلة يقوم على العمل في فترتين صباحية و مسائية بتناوب كل فوجين بين الفترتين. ويتميز هذا المخطط باعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى فوجين فرعيين مع الاحتفاظ بنفس توقيت الأستاذ.

ومن بين مميزات المخطط العمل بالتناوب بين الفوجين كل يومين خلال الأسبوع ذي 6 أيام والتناوب كل أسبوعين مع تقليص تناسبي في الحجم الساعي لكل مادة والتركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة.

وحدد توقيت 12 ساعة أسبوعيا للدراسة ضمن هذا المخطط. يجدر التذكير بأن تاريخ الدخول المدرسي في الطور الابتدائي قد حدد يوم 21 أكتوبر الجاري فيما سيلتحق تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي بمقاعد الدراسة في الرابع من شهر نوفمبر القادم .