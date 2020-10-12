استقبل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين الدين زطشي سفير المكسيك بالجزائر غبريال روزينزويغ بيتشارد.

وحسب بيان الفاف فإن الطرفين ركزا خلال محادثاتهما على العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، ما يفتح باب التعاون بين البلدين في إطار كرة القدم ، وسيواجه "الخضر" أمسية الغد بمدينة لاهاي الهولندية نظيرهم المكسيكي وديا وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان بعد ودية 1985 والتي سبقت مونديال 1986 وعاد فيها الفوز للمكسيك.