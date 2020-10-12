نصب وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أعضاء لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، تحت شعار "الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة".

وأكد بلحيمر في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة، أن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تأتي هذه السنة "في ظروف خاصة تمر بها بلادنا، أبرزها يتعلق بالظرف الصحي الحالي جراء جائحة كورونا والحركية السياسية التي تشهدها البلاد"، التي تتميز بـ "إقبال الشعب الجزائري على الإدلاء برأيه بخصوص مشروع تعديل الدستور، خاصة وأن هذا الأخير يبرز مكانة هامة لحرية الصحافة والتعبير.

للإشارة، فإن لجنة التحكيم لهذه الجائزة مكونة من عميد كلية العلوم السياسية الدكتور سليمان أعراج، إلى جانب ممثلين عن وزارات الاتصال، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.

كما تضم ممثلين عن الأسرة الإعلامية المكونة من التلفزيون الوطني، الإذاعة الوطنية، الصحافة العمومية والخاصة وممثلين عن كلية الإعلام وعلوم الاتصال.