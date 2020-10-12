تم انتشال 9 جثث إضافية من ضحايا حادثة غرق مركب، الهجرة غير الشرعية الذي وجد أمس الأحد في عرض سواحل ولاية صفاقس في مستوى منطقتي اللوزة واللواتة (شمال مدينة صفاقس).

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للجثث التي قامت بانتشالها وحدات الحرس البحري وفريق الغوص التابع للحماية المدنية إلى 11 جثة (8 نساء و3 أطفال) جميعهم من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول .

وكانت وحدات الحرس البحري بصفاقس انتشلت في وقت سابق أمس جثة امرأة ورضيعة كما تمت نجدة 7أشخاص كلهم من غير التونسيين. وتشير التحريات الأمنية إلى أن المجموعة المشاركة في هذه الرحلة تتكون من 29 شخصا منهم تونسيان اثنان كما تشير إلى أن العدد المتبقي وهو 11 شخصا يمكن أن يكونوا من المفقودين في عرض البحر أو من الناجين بحسب توقعات ذات المصدر الأمني.

وأكد هذا المصدر أن عملية التمشيط والبحث عن جثث ضحايا آخرين محتملين للحادثة في عرض البحر ستتواصل اليوم الإثنين وذلك بعد أن توقفت هذه العمليات مع نزول الظلام مساء أمس.