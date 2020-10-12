كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، اليوم الإثنين، أنه "ستكون هناك مديرية تتكفل بالتواصل مع الشركات الناشئة وسنتبنى مشاريعها إن نجحت". و أوضح حكار أن "70 بالمائة من حاجيات سوناطراك في مجال الخدمات تنجزه شركات محلية."

مشيرا في ذات السياق إلى أنه من ناحية الدراسات فإن "52 بالمائة من الدراسات التي تقوم بها الشركة يتم انجازها من طرف الشركات المحلية".

وأكد المدير العام لشركة سوناطراك، أن "عدد إطارات سوناطراك في الخارج لا يتجاوز 22 إطارا" ، نافيا بذلك المعلومات التي تم الترويج لها بخصوص عدد إطارات مجمع سوناطراك المتواجدة في الخارج. وأكد حكار أن "عدد إطارات سوناطراك المتواجدة في الخارج لا يتجاوز 22 إطارا وليس كما يتم الترويج له".