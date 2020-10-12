أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن قرار السماح للمتعاملين الاقتصاديين باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة. وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها، أنه تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات الغير غذائية باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة.

وذلك كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية . وأفادت وزارة التجارة أنه وفيما يخص بيع المواد الغذائية بالجملة فسيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة.