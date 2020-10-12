تجارة: السماح للمتعاملين الاقتصاديين استخراج السجل التجاري للبيع بالجملة
أخبار الوطن
12 أكتوبر 2020 () - خ.د
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن قرار السماح للمتعاملين الاقتصاديين باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة. وأوضحت وزارة التجارة، في بيان لها، أنه تقرر السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات الغير غذائية باستخراج السجل التجاري للبيع بالجملة.
وذلك كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية . وأفادت وزارة التجارة أنه وفيما يخص بيع المواد الغذائية بالجملة فسيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة.