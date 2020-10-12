كشفت مصالح ولاية تلمسان، اليوم الإثنين، عن وجود تذبذبات بالتزود بالكهرباء عبر أحياء وبلديات ولاية تلمسان لمدة 3 أيام.

وأوضحت شركة سونلغاز في بيان عبر صفحة ولاية تلمسان في "فايسبوك" أن مؤسسة سونلغاز وحدة تلمسان ستقوم بأعمال الصيانة في شبكة التموين بالكهرباء. وأعلنت المؤسسة عن حدوث بعض التذبذبات في الطاقة الكهربائية أيام 12، 13، و14 أكتوبر الجاري بداية من الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء.

وسيشمل الانقطاع، اليوم 12 أكتوبر، مقاطعة تلمسان على مستوى قرية عطار و مزرعة في لالة ستي.

بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الصحراوية رقم 08 و 09، ومقاطعة الغزوات على مستوى قرى الدمنة وبخاتة، بلدية جبالة.

مقاطعة مغنية على مستوى وسط مدينة مغنية الجانب الشمالي، مدخل قرية سيدي مجاهد، وقريتي سيدي مبارك وأولاد موسى، بلدية بني بوسعيد.

مقاطعة الرمشي على مستوى قرية تنوقة، بلدية أولاد رياح.

مقاطعة سبدو على مستوى قريتي سيدي محمد وملتقة، بلدية البويهي.

مقاطعة أولاد ميمون على مستوى قريتي العلوية وتسليت، بلدية سيدي العبدلي.

أما يوم الثلاثاء 13 أكتوبر فيمس الانقطاع مقاطعة تلمسان على مستوى عين فزة، المغارات وقرية عين بني عاد.

مقاطعة الغزوات على مستوى قرى: البحيرة، دار صالح و بنانتة، بلدية سوق الثلاثاء.

مقاطعة مغنية، على مستوى حي بريقي جانب الوكالة الجزائرية للمياه.

مقاطعة الرمشي، على مستوى قرية زاغو، بلدية بني وارسوس.

وفيما يخص يوم الأربعاء 14 أكتوبر فسيخص الانقطاع مقاطعة تلمسان على مستوى طريق المغارات وأولاد محجوب، الصفصاف جانب الملعب، وكذا بلدية عمير وقرى: أولاد علق، أولاد بن قلال و كرازية.

مقاطعة الغزوات على مستوى قرية لعرارة، بلدية السواني.

مقاطعة مغنية قرية أهل الغافر، بلدية صبرة، ووسط مدينة بني بوسعيد.

مقاطعة الرمشي على مستوى حي 300 سكن إجتماعي برج عريمة.

مقاطعة أولاد ميمون على مستوى مزرعة بن ويس، بلدية سيدي العبدلي.