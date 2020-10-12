حجزت مجموعة التطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع كل من الأمن الحضري 1 و 19 بأمن ولاية وهران أمس الأحد، 6385 وحدة من المفرقعات مختلفة الأنواع والأحجام مع إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين في هذه القضية سيتم إرسالها إلى نيابة المحكمة.

وقامت عناصر الشرطة سالفة الذكر في إطار مخطط عملياتي وقائي استباقي لمحاربة الاتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطر كبيرا على صحة المواطن والمستعملة خاصة في مناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بعملية تطهيرية على مستوى كل من حي يغموراسن وشارع شرفاوي علي ونهج معسكر وشارع جبور معمر

تمكنت خلالها من حجز الكمية سالفة الذكر من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأحجام مع انجاز ملفات قضائية ضد المتورطين في هذه العمليات سيتم إرسالها إلى نيابة المحكمة. ولا تزال الحملة التطهيرية متواصلة للحد من المتاجرة في هذه المنتوجات الخطيرة لما لها من أضرار على صحة المواطن والسكينة العامة.