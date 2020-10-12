توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 193 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أن أعوانها قدموا الإسعافات الأولية لستة (06) أشخاص مختنقين، على اثر استنشاقهم لغاز المدينة المتسرب من أنبوب الغاز داخل منزلهم بحي 30 مسكن ببلدية ودائرة النعامة، وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفى المحلي. وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 03 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات وهران، عين الدفلى وتندوف، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية، وقد مكن تدخل الأعوان من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، فقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 36 عملية تحسيسية عبر 06 ولايات (30 بلدية)، لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 62 عملية تعقيم عبر 08 ولايات (24 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين، 168 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 33 سيارة إسعاف و 19 شاحنة بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم بولاية البليدة.