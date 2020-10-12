شرع فريق أولمبي المدية أمس في تحضيراته بأعالي تيكجدة بحضور 26 لاعبا من تعداد الفريق بقيادة المدرب شريف حجار الذي أكد أن الأجواء ملائمة لإنجاح هذا التربص الذي سيمتد إلى غاية الـ 24 من الشهر الجاري ،

وأكد حجار أنه اتفق مع إدارة شبيبة القبائل لبرمجة لقاء ودي أمام الشبيبة الخميس المقبل من أجل الوقوف على جاهزية لاعبيه و مدى استيعابهم للبرنامج التحضيري المسطر منذ منتصف الشهر الفارط ،

كما يأمل الطاقم الفني في برمجة ثلاثة لقاءات ودية خلال فترة التربص مع الفرق التي تقيم معسكرا لها بتيكجدة ،و من جهة أخرى من المتوقع أن يلتحق الطيب أحمد صانع ألعاب اتحاد عين مليلة سابقا بتربص الأولمبي بعد ترسيم الاتفاق مع إدارة الرئيس بوقلقال. طهاري عبدالكريم