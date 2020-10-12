يواصل اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداته تحسبا لودية المكسيك غدا الثلاثاء و خاضت العناصر الوطنية أمس حصة تدريبية في نفس توقبت المباراة وعرفت مشاركة جميع اللاعبين الذين حظيوا بترحيب من قبل مجموعة من المشجعين، تنقلوا خصيصا للملعب لالتقاط صور رفقة أبطال إفريقيا، وحسب بيان الفاف فإنه تم برمجة صبيحة اليوم اختبارات كوفيد 19 للوفد بأكمله تتبعها حصة للفيديو مع منتصف النهار فيما ستكون التدريبات على الساعة الخامسة والنصف مساء