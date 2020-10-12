قدم 09 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية " عين أفقة " التابعة لدائرة " حد الصحاري بالجلفة استقالتهم بشكل جماعي من المجلس الشعبي البلدي معتبرين أنهم قد استنفذوا كل طرق الحوار وتقارب وجهات النظر مع رئيس البلدية.

واعتبر الأعضاء في نص الاستقالة الذي تلقت " الخبر " نسخة منه ، أن "المير" يسلك طريقة أحادية في العمل والقرارات، ما يؤكد الإقصاء لأعضاء المجلس وانعدام الشفافية في تسيير المداولات واعتماد الوكالة في غياب أعضاء عن المداولات بطرق غير قانونية وغياب أسلوب الحوار والتعنت في القرارات.

وحسب تصريح بعض الأعضاء فإن "المير" ارتكب تجاوزات في توزيع حصص السكن الريفي والاجتماعي بطرق فوقية دون الالتزام بقوانين التوزيع أو التشاور والتشارك مع الأعضاء في أخذ القرار وهو ما جعل هؤلاء الأعضاء ومن بينهم نائبان ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ورئيسا فرعين بلديين استقالتهم، علما أن تشكيلة المجلس البلدي تتشكل من 19 عضوا.

وقد قدم الأعضاء رسالة الاستقالة مشفوعة بتوقيعاتهم وبصماتهم وتوجهوا بها إلى والي الولاية من خلال الأمانة العامة ورئيس الدائرة والسلطات الأمنية . وفي محاولة منا لمعرفة رأي رئيس البلدية إلا أننا لم نتمكن من ذلك لأن هاتفه مغلق.