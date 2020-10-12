كشفت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، أن بعض البلديات بالمقاطعات الإدارية للحراش، بئر مراد رايس، وحسين داي ستعرف انقطاع في التزود بالمياه.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه سيتم مؤقتا توقيف عملية التزويد بالماء الشروب، مساء غذ الثلاثاء، وسيكون انقطاع المياه بداية من الساعة 18:00 مساءا إلى غاية الساعة 09:00 صباحا من يوم الأربعاء.

وأوضح ذات البيان، أن سبب الانقطاع راجع إلى أشغال إصلاح القناة الرئيسية للتوزيع ببلدية باش جراح.

وسيمس الإنقطاع كل من بلدية بوروبة جزئيا، وبلدية باش جراح على مستوى حي عدل 648 مسكن، حي 170 مسكن تساهمي.

بالإضافة إلى الحي العسكري 202 مسكن، حي 200 مسكن تيفريت لحلو، حي 150 مسكن حي البدر.

كما سيمس الإنقطاع بلدية جسر قسنطينة على مستوى حي 310 مسكن، حي 520 مسكن، حي أوناب، حي 17 أكتوبر، حي النسيم، حي 390 مسكن، حي 142 مسكن، حي الأمير خالد، حي كازناف، حي سونلغاز 2.

وبالنسبة لبلدية القبة سيكون الانقطاع على مستوى حي البدر، حي أبروفال، حي 648 مسكن، حي 886 مسكن، مزرعة ديسكا، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، حديقة بن عمر.