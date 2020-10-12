اعتمدت شركة الصيانة للشرق، التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) تقنية جديدة للمراقبة و التشخيص، يسمح من خلالها إجراء عملية تصفيف الأفران دون توقيف نشاطات مصنع الإسمنت.

وأفاد، اليوم الاثنين، بيان لوزارة الصناعة نشرعبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك " تضع شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا)، حلا جديدا للمراقبة و التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة الإسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران مصانع الإسمنت".

و حسب ذات المصدر فان هذا " الإنجاز الأول من نوعه بالجزائر، يسمح بإجراء عملية تصفيف الأفران دون توقيف نشاطات مصنع الإسمنت".

وأوضحت الوزارة أن هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب ومتحكم فيها حاليا من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق . مشيرة إلى أن المراقبة الأولى لتصفيف الفرن بمصنع الاسمنت بعين الكبيرة في ولاية سطيف قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .