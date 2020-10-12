نظم اليوم الإثنين، العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل بجامعة سكيكدة ، وقفة احتجاجية للمطالبة بالاندماج في مناصب دائمة. المحتجون يتساءلون عن الخلل في عملية إدماجهم، ويؤكدون أن أقدميتهم تقارب الـ10 سنوات لا يزالون لم يدمجوا في مناصبهم بصفة نهائية عكس القطاعات الأخرى على حد قول المحتجين.

من جهة أخرى أعرب المحتجون عن تخوفهم من عدم الاستفادة من الأثر الرجعي المرتبط بالمنصب المالي. وعلمنا من مصدر مقرب من إدارة جامعة 20 أوت55 أن الإدماج مرتبط بالمناصب المالية ، ويضيف نفس المصدر أن هؤلاء لهم عقود إدماج غير محددة وصالحة إلى غاية إدماجهم وتكون هذه العملية عن طريق توفر المناصب المالية .