استنكر الرئيس السابق لوفاق سطيف فهد حلفاية الخرجة التي لم يكن ينتظرها من رئيس مجلس إدارة الفريق عز الدين أعراب بخصوص الأموال التي يدين بها للنادي وكتب فهد حلفاية عبر صفحته الشخصية على فايسبوك : " في وقت تهرب الجميع من الوفاق تقدمت رغم نقص خبرتي، ولست من أثرياء المدينة لكن عشقي للنادي دفعني وقبلت المهمة التي كانت ربما أكثر مني ومع هذا لم أدر ظهري للفريق إاحتراما للأنصار و السلطات المحلية، دفعت أموالي و أموال عائلتي لأنقذ النادي."

مضيفا :" اصطدمت بخرجة عز الدين أعراب حيث طلبت منه تسليمي ورقة تثبت أحقيتي في استرجاع أموالي في وقت لاحق فقابلني وكأنني دخيل على هذا الفريق، آخر كلامي أقول لمن أراد دفع رواتب اللاعبين ما عليه أن يفعل ما فعله حلفاية معناه يأتي بأمواله الخاصة."

مؤكدا في الأخير أنه لن يسكت عن حقه وسيبقى متمسكا بكامل حقوقه.