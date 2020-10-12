وفاق سطيف: فهد حلفاية يستنكر خرجة أعراب
استنكر الرئيس السابق لوفاق سطيف فهد حلفاية الخرجة التي لم يكن ينتظرها من رئيس مجلس إدارة الفريق عز الدين أعراب بخصوص الأموال التي يدين بها للنادي وكتب فهد حلفاية عبر صفحته الشخصية على فايسبوك : " في وقت تهرب الجميع من الوفاق تقدمت رغم نقص خبرتي، ولست من أثرياء المدينة لكن عشقي للنادي دفعني وقبلت المهمة التي كانت ربما أكثر مني ومع هذا لم أدر ظهري للفريق إاحتراما للأنصار و السلطات المحلية، دفعت أموالي و أموال عائلتي لأنقذ النادي."
مضيفا :" اصطدمت بخرجة عز الدين أعراب حيث طلبت منه تسليمي ورقة تثبت أحقيتي في استرجاع أموالي في وقت لاحق فقابلني وكأنني دخيل على هذا الفريق، آخر كلامي أقول لمن أراد دفع رواتب اللاعبين ما عليه أن يفعل ما فعله حلفاية معناه يأتي بأمواله الخاصة."
مؤكدا في الأخير أنه لن يسكت عن حقه وسيبقى متمسكا بكامل حقوقه.