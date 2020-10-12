خلف انفجار وقع منتصف نهار اليوم الإثنين، داخل مطعم صغير بالقرب من الميناء التجاري لمدينة سكيكدة ، جريحين 47-70 سنة، أصيبا بحروق على مستوى الجسم ، حسب الحماية المدنية التي قامت بنقلهما إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة لمدينة سكيكدة.

واستنادا لنفس المصدر فإن الانفجار قد يكون مصدره تسرب لغاز البوتان متبوع باشتعال، فيما مصادر أخرى تفيد بأن مصدر الانفجار قد تكون آلة القهوة إضافة إلى هذا إن الانفجار الحق أضرارا ببعض الأجهزة وإتلاف مشروبات غازية كما تضرر سقف المطعم. عباس فلوري