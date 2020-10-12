نظم وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بولاية سطيف، ندوة صحفية، حيث تم خلالها كشف التفاصيل المتعلقة بقتل الفتاة وحرقها.

وكشف وكيل الجمهورية، عن ضلوع أربعة أشخاص في جناية قتل الفتاة وحرقها، في غابة فيض غريب بمدينة العلمة .

وأفاد أن، "سبب الوفاة يعود إلى وجود كسور بالرأس والجمجمة، بسبب اعتداء بأداة صلبة أو سقوط متكرر على الأرض.

وأضاف، تفاصيل الحادثة تعود إلى أنه تم العثور على الضحية مغطاة ببقايا الإسمنت، ورأسها متفحم كليا، وعثرعلى الأطراف العلوية للضحية محروقة باستعمال عجلة مطاطية ". وحسب النتائج الأولية، غياب أي اعتداء جنسي، ودوافع القتل لوجود خلافات بين الجاني والضحية.

وأمر قاضي التحقيق بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، لجناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف .