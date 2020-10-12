أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو اتصالا هاتفيا هو الأول بينهما منذ توصل البلدان إلى اتفاق تطبيع العلاقات في 13 أوت الماضي برعاية أمريكية.

وقال الشيخ محمد على حسابه في تويتر الاثنين "تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

من جانبه، صرح نتانياهو في بيان "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدثت مع صديقي ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد. لقد دعوته لزيارة إسرائيل ودعاني لزيارة أبوظبي، ولكن قبل ذلك سنرى هنا وفدا من الإمارات وسيذهب وفد آخر إلى هناك".

كما قال نتانياهو "أبلغت ولي العهد (...) أننا سنوافق على اتفاق السلام التاريخي هذا الأسبوع في الحكومة ثم في البرلمان"، في إشارة إلى عملية التصويت الرسمية على إقرار الاتفاق.

وهذا أول اتصال هاتفي معلن منذ أن وقعت الإمارات في واشنطن الشهر الماضي اتفاق سلام مع الدولة العبرية. وكان نتانياهو ومحمد بن زايد قد أجريا في 13 من أوت الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي.

وتعد الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال، في إطار اتفاق جرى توقيعه في البيت الأبيض الشهر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.