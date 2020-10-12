عاود عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر الارتفاع حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الإثنين.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 153 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة (132 إصابة في اليوم السابق)، ما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 53325 إصابة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1809 وفاة.

فيما يخص عدد حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 37382 بعد تسجيل 108 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

وحسب نفس المسؤول فقد ارتفع عدد المرضى المتواجدين حاليا في العناية المركزة بمستشفيات الوطن إلى 35 مريضا بعدما كان العدد أمس الأحد 28 مريضا.