تم تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين.

وسجلت 22 ولاية أقل من 9 حالات فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.

وجاء توزيع عدد حالات الإصابة على الولايات كالتالي:

الجزائر : 6.070 (31)

البليدة : 4.281 (06)

وهران : 4.076 (06)

سطيف : 3.289 (07)

باتنة : 2.009 (05)

بجاية : 1.934 (20)

قسنطينة : 1.699 (05)

تيبازة : 1.562 (03)

عنابة : 1.517 (00)

تيزي وزو : 1.374 (08)

تلمسان : 1.369 (04)

المسيلة : 1.348 (07)

البويرة : 1.335 (01)

بسكرة : 1.323 (00)

ورقلة : 1.310 (03)

جيجل : 1.242 (14)

الجلفة : 1.206 (00)

بومرداس : 1.125 (11)

الوادي : 1.109 (03)

تبسة : 1.005 (06)

تيارت : 952 (00)

المدية : 814 (02)

عين الدفلى : 777 (01)

مستغانم : 773 (01)

أم البواقي : 742 (01)

الأغواط : 698 (00)

سكيكدة : 696 (00)

عين تموشنت : 694 (01)

أدرار : 655 (01)

خنشلة : 607 (01)

قالمة : 542 (00)

سوق أهراس : 458 (00)

ميلة : 441 (00)

غرداية : 439 (00)

تيسمسيلت : 432 (00)

سيدي بلعباس : 423 (01)

برج بوعريريج : 422 (00)

بشار : 348 (00)

مـعـسـكـر : 334 (00)

الطارف : 328 (04)

نعامة : 264 (00)

الشلف : 240 (00)

البيض : 232 (00)

غليزان : 215 (00)

تندوف : 205 (00)

تمنراست : 202 (00)

إليزي : 137 (00)

سعيدة : 72 (00)