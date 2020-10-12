كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين.
وسجلت 22 ولاية أقل من 9 حالات فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.
وجاء توزيع عدد حالات الإصابة على الولايات كالتالي:
الجزائر : 6.070 (31)
البليدة : 4.281 (06)
وهران : 4.076 (06)
سطيف : 3.289 (07)
باتنة : 2.009 (05)
بجاية : 1.934 (20)
قسنطينة : 1.699 (05)
تيبازة : 1.562 (03)
عنابة : 1.517 (00)
تيزي وزو : 1.374 (08)
تلمسان : 1.369 (04)
المسيلة : 1.348 (07)
البويرة : 1.335 (01)
بسكرة : 1.323 (00)
ورقلة : 1.310 (03)
جيجل : 1.242 (14)
الجلفة : 1.206 (00)
بومرداس : 1.125 (11)
الوادي : 1.109 (03)
تبسة : 1.005 (06)
تيارت : 952 (00)
المدية : 814 (02)
عين الدفلى : 777 (01)
مستغانم : 773 (01)
أم البواقي : 742 (01)
الأغواط : 698 (00)
سكيكدة : 696 (00)
عين تموشنت : 694 (01)
أدرار : 655 (01)
خنشلة : 607 (01)
قالمة : 542 (00)
سوق أهراس : 458 (00)
ميلة : 441 (00)
غرداية : 439 (00)
تيسمسيلت : 432 (00)
سيدي بلعباس : 423 (01)
برج بوعريريج : 422 (00)
بشار : 348 (00)
مـعـسـكـر : 334 (00)
الطارف : 328 (04)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 240 (00)
البيض : 232 (00)
غليزان : 215 (00)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 137 (00)
سعيدة : 72 (00)