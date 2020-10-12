كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
12 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين. 

وسجلت 22 ولاية أقل من 9 حالات فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة، في حين أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة.

وجاء توزيع عدد حالات الإصابة على الولايات كالتالي:

 

الجزائر : 6.070          (31)

البليدة : 4.281            (06)

وهران : 4.076           (06)

سطيف : 3.289           (07)

باتنة : 2.009             (05)

بجاية : 1.934            (20)

قسنطينة : 1.699        (05)

تيبازة : 1.562           (03)

عنابة : 1.517           (00)

تيزي وزو : 1.374     (08)

تلمسان : 1.369        (04)

المسيلة : 1.348        (07)

البويرة : 1.335        (01)

بسكرة : 1.323        (00)

ورقلة : 1.310        (03)

جيجل : 1.242        (14)

الجلفة : 1.206         (00)

بومرداس : 1.125     (11)

الوادي : 1.109        (03)

تبسة : 1.005          (06)

تيارت : 952           (00)

المدية : 814            (02)

عين الدفلى : 777      (01)

مستغانم : 773          (01)

أم البواقي : 742       (01)

الأغواط : 698         (00)

سكيكدة : 696           (00)

عين تموشنت : 694    (01)

أدرار : 655           (01)

خنشلة : 607          (01)

قالمة : 542            (00)

سوق أهراس : 458     (00)

ميلة : 441           (00)

غرداية : 439       (00)

تيسمسيلت : 432    (00)

سيدي بلعباس : 423      (01) 

برج بوعريريج : 422    (00)

بشار : 348         (00)

مـعـسـكـر : 334    (00)

الطارف : 328      (04)

نعامة : 264         (00)

الشلف : 240        (00)

البيض : 232        (00)

غليزان : 215       (00)

تندوف : 205        (00)

تمنراست : 202      (00)

إليزي : 137        (00)

سعيدة : 72         (00)

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