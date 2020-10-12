تلقى اللاعب المالي المحترف في صفوف وفاق سطيف مليك توري الضوء الأخضر لدخول التراب الوطني والالتحاق بأشبال المدرب نبيل الكوكي.

وأعلن النادي السطايفي على صفحته الرسمية في "الفايسبوك" أن اللاعب مليك توري تلقى الضوء الأخضر من السلطات المالية، من أجل التنقل إلى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، يوم 20 أكتوبر المقبل، ليواصل بعدها نحو تونس يوم 21 أكتوبر، ويحل بمدينة عنابة صبيحة يوم 22 أكتوبر المقبل حسب مخطط رحلة التحاقه، بعدما تحصل في الأيام السابقة على رخصة الدخول إلى التراب الجزائري.

وضيع المهاجم المالي بداية تحضيرات التشكيلة السطايفية للموسم القادم التي انطلقت قبل أسبوع.