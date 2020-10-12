أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ظهر اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وأضاف البيان "تم خلال هذه المكالمة التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين بوجه عام، والأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص. وقد عبر الرئيس الجزائري عن ترحيبه بالحوار الليبي الليبي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس، مؤكدا على أن الجزائر تقف دائما إلى جانب تونس".

وحسب بيان قصر قرطاج فقد أكد الرئيس التونسي على امتنانه للموقف الجزائري وعلى تقديره لمواقف الجزائر الثابتة، مشددا على "أن التنسيق مع الأشقاء الجزائريين هو من ثوابت الديبلوماسية التونسية".

وحسب نفس البيان فقد تم التطرق أيضا خلال المكالمة الهاتفية إلى الزيارة التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى تونس، والتي ستكون بعد الانتهاء من وضع الدستور الجزائري الجديد إثر الاستفتاء الذي سينتظم في مطلع شهر نوفمبر القادم.