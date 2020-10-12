تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر عام 2022، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره البوليفي في تنقل صعب لرفاق النجم ليونيل ميسي.

وتميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأرجنتين برصيد 26 فوزا مقابل سبع هزائم وخمسة تعادلات، لكن الأرجنتين يعاني الأمرين دائما عندما يحل ضيفا على بوليفيا بملعب /هرناندو سيليس/ الأولمبي على ارتفاع 3600 م، حيث خسر مرتين في آخر ثلاث مواجهات بينها خسارة تاريخية 1-6 في تصفيات مونديال 2010.

ويعود الفوز الأخير للأرجنتين على بوليفيا في عقر داره إلى عام 2005 في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلب عليه 2-1.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة بعد فوزه الصعب وغير المقنع على الإكوادور في الجولة الأولى بهدف نجمه وقائده ليونيل ميسي، ويأمل الأرجنتين في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي بوليفيا عقب الخسارة المذلة أمام البرازيل بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، وفي المقابل يعول بوليفيا على ملعبه لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في بلوغ العرس العالمي للمرة الأولى منذ 1994 في الولايات المتحدة.

ويسعى منتخب البرازيل إلى تأكيد بدايته القوية عندما يحل ضيفا على البيرو بعد غد الأربعاء بعد الفوز في المباراة الأولى على بوليفيا بخماسية نظيفة في ساو باولو.

والتقى المنتخبان ثلاث مرات العام الماضي، بينها مرتين في نهائيات كوبا أمريكا في البرازيل وفاز أصحاب الأرض مرتين: 5-صفر في الدور الأول، و3-1 في المباراة النهائية، قبل أن يحقق بيرو فوزا معنويا 1-صفر في مباراة دولية ودية في لوس أنجلوس الأمريكية.

ويملك البرازيل العوامل اللازمة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، في مقدمتها نجمه نيمار الذي تألق بشكل لافت ضد بوليفيا، لكن في المقابل لن يكون البيرو خصما سهلا خصوصا بعد تعادله مع الباراغواي 2-2 في الجولة الأولى.

كما تشهد الجولة الثانية قمة ساخنة بين تشيلي وكولومبيا.

وضرب كولومبيا بقوة في الجولة الأولى عندما سحق فنزويلا بثلاثية نظيفة،فيما خسر تشيلي بصعوبة أمام الأوروغواي 1-2 بهدف سجله مهاجم فالنسيا الإسباني ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة الأخيرة.

ويطمح الإكوادور إلى استغلال عامل الأرض عندما يستضيف الأوروغواي، والأمر ذاته بالنسبة لفنزويلا أمام الباراغواي.

ويشارك في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022 التي تقام بطريقة الدوري 10 منتخبات هي البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، الباراغواي، تشيلي، فنزويلا، كولومبيا، الإكوادور، البيرو، وبوليفيا.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب صاحب المركز الخامس مع بطل أوقيانيا في مباراتي الملحق.