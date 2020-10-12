أنهى والي خنشلة علي بوزيدي، اليوم الاثنين مهام مدير الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري، داود زروال، حسب ما استفيد من مصالح الولاية.

واستنادا لذات المصدر فإن قرار إنهاء مهام مدير الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري جاء بسبب "تقصير المعني في أداء مهامه وعدم قدرته على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف مجلس إدارة الوكالة الذي يرأسه والي خنشلة".

وأضاف ذات المصدر بأنه "سيتم خلال الساعات القليلة القادمة تعيين مدير جديد للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري خلفا للمدير الذي أنهيت مهامه بعد توليه على مدار عشر سنوات مهمة تسيير ذات المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي".