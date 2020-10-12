استبعد رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتيو اليوم الإثنين احتمالية أن تفرض حكومته إغلاقا وطنيا جديدا لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كونتي - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء - "استبعد عمليات الإغلاق وأقول ذلك عقب إمعان النظر في الأمر على النحو الطبيعي".

وأضاف "إذا استمر منحنى العدوى في الارتفاع ,فسيكون من الممكن النظر في عمليات إغلاق تقتصر على مناطق محددة" مضيفا بأن حكومته ستسعى إلى التوقيع على مرسوم مساء اليوم لتطبيق توصية اللجنة العلمية الفنية المعنية بفيروس كورونا بشأن خفض فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا من 14 إلى 10 أيام واتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة العدوى.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر قولها أن الحكومة تهدف إلى تجنب الاضطرار إلى فرض إغلاق وطني جديد أو إجراءات أخرى من شأنها إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.

تأتي تصريحات كونتي وسط تصاعد المخاوف في إيطاليا من موجة ثانية من فيروس كورونا كالتي تشهدها دول أوروبية أخرى,حيث سجلت البلاد مؤخرا أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بالفيروس في اليوم.