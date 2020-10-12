حجزت مصالح الأمن بولاية باتنة 34 خرطوشة معبأة عيار (16 و12 ملم) و630 غراما من البارود، حسب ما أفادت به اليوم الإثنين خلية الإتصال والعلاقات العامة لهذا السلك الأمني .

وأوضحت ذات الخلية أن العملية جاءت على إثر توقيف مركبة كان على متنها شاب يبلغ من العمر 25 سنة ولدى تفتيشها تم العثور على هذه الكمية من الذخيرة الحية بداخلها .

وتم في عمليات متفرقة توقيف شخصين يبلغ أحدهما من العمر 57 سنة صدر في حقه أمر بالقبض عن محكمة عين تموشنت والثاني يبلغ من العمر 37 سنة كان محل بحث.

كما قامت عناصر فرقة البحث والتدخل الحضري الثاني عشر بباتنة بحجز 215 قرصا مهلوسا مع توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و33 سنة وجدت بحوزتهم هذه الكمية من المؤثرات العقلية .

وتم بعد إستيفاء إجراءات التحقيق تقديم المشتبه بهم الستة (6) أمام الجهات القضائية بإقليم الإختصاص، يضيف نفس المصدر.