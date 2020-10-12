أكدت جبهة القوى الاشتراكية أنها تتبرأ من أي نشاطات تقام بمقره الوطني في العاصمة، الذي يشغله شخص بطريقة غير قانونية.

وأبلغ الحزب، في بيان اليوم الإثنين، الرأي العام أن المدعو بلقاسم بن عامر لا يمثل جبهة القوى الاشتراكية، حيث يحتل حاليا مقر "الأفافاس" الواقع بشارع سويداني بوجمعة في الجزائر العاصمة بشكل غير قانوني، في انتهاك لقوانين الحزب.

وحسب نفس البيان فقد اتخذ الحزب إجراءات تأديبية ضد المعني، إضافة إلى إجراءات قضائية، مذكرا أنه منذ المؤتمر الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية في 9 و10 جويلية، فإن الهيئات القانونية لجبهة القوى الاشتراكية هي الهيئة الرئاسية المنتخبة، إضافة إلى الهيئات المعينة أو المنتخبة، بعد هذا المؤتمر.

وأضاف البيان "تم التصديق خلال المؤتمر الاستثنائي على تعيين يوسف عوشيش في منصب السكرتير الأول للحزب وفقًا للقانون الذي يحكم الأحزاب السياسية".

وختم الحزب البيان أنه في انتظار استرجاعه لمقره الوطني، فهو يتبرأ من جميع النشاطات التي تقام هناك، مهما كانت طبيعتها أو أهدافها.