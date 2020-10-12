أعرب حزب العمال استغرابه لتلقي عضو المكتب السياسي شاهيناز صويلح استدعاء للمثول الفوري أمام محكمة جيجل بسبب منشور فايسبوكي.

وجاء في بيان الحزب اليوم الإثنين "يبلغ حزب العمال الرأي العام أن السيدة شاهيناز صويلح، المسؤولة النقابية بجامعة جيجل، وعضو المكتب السياسي بالحزب، تلقت اليوم 12 أكتوبر2020، استدعاء من محكمة جيجل مقر إقامتها للمثول الفوري في 28 أكتوبر 2020، بتهمة إهانة هيئة نظامية".

وحسب نفس البيان فإن هذه التهمة الموجهة ضد صويلح شاهيناز، مرتبطة بإعادة نشرها لصورة على حسابها على "الفاسبوك".

وأضاف البيان أن "صويلح شاهيناز معروفة في ولاية جيجل كمسؤولة سياسية في حزب العمال، وعليه فان استدعاءها للمثول أمام المحكمة يعد تجريم ومعالجة قضائية للعمل السياسي المنظم، مما يؤكد مرة أخرى أن التعددية الحزبية الحقيقية في خطر".