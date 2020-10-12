عبر وزير الخارجية الليبي محمد سيالة اليوم الإثنين ، عن شكر بلاده للجزائر وللفريق الفني الجزائري التابع لمجمع سونلغاز بعد نجاح صيانة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي بالعاصمة الليبية طرابلس .



وخلال لقائه بالسفير الجزائري في طرابلس السيد عبد القادر حجازي ، قدم وزير الخارجية الليبي الشكر للجزائر لتعاونها مع شركة الكهرباء الليبية،بعد إرسالها لفريق فني إلى ليبيا.



هذا وكانت الشركة العامة للكهرباء الليبية قد توجهت يوم السبت الماضي بالشكر للفريق التقني الجزائري التابع لمجمع سونلغاز ، على المجهودات التي قام بها خلال أسبوع من العمل وعلى مدار الـ24 ساعة في صيانة الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي بالعاصمة الليبية طرابلس.



يذكر أن الفريق التقني الجزائري التابع لمجمع سونلغاز انتقل إلى ليبيا في الفاتح أكتوبر الجاري، بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي استجاب خلال مكالمة هاتفية لطلب فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزوّد طرابلس. ليأمر بعدها رئيس الجمهورية، وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز للتوجه غدا لهذا الغرض إلى عاصمة البلد الشقيق”.