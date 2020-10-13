وقعت وزارتا التجارة والتربية الوطنية مقررا مشتركا، يتعلق بعقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ.

وأفادت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هذا التوقيع المشترك مع وزارة التربية الوطنية، يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي والتأطير للعلاقات التعاقدية التي ستربط الطرفين بصفة شاملة، وحسب ذات البيان، فإن المقرر الوزاري المشترك يحدد نموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ.

وحسب المصدر ذاته، فإن المقرر سيمكن المؤسسات وأولياء التلاميذ من تجسيد علاقاتهم في إطار منظم وشفاف في ظل الاحترام المتبادل للمصالح المشروعة لكلا الطرفين، إذ سيعتبر هذا العقد النموذجي مرجعا مفيدا نظرا لطبيعة الخدمة العمومية التي تكسبها الأنشطة البيداغوجية المقدمة من طرف هذه المدارس، الأمر الذي يتطلب تأطيرا خاصا من طرف السلطات العمومية.