أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزاً بحلول ديسمبر القادم أو مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب أنشطة تطوير لقاء لكورونا في العالم.

وقالت كبيرة خبراء الهيئة العلمية بالمنظمة، سمية سواميناثان، إنه "من المشجع أن نشاهد تقدما في التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم، وكما هو معروف، لدينا حاليا حوالي 40 لقاحاً محتملاً، في مرحلة التجارب السريرية، 10 منها وصلت للمرحلة الثالثة والأخيرة".

وأشارت إلى أن اللقاح سيكون جاهزاً للمصادقة عليه من الجهات المنظمة للاختبار بحلول ديسمبر القادم أو مطلع العام المقبل.

بدورها، قالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو، إن وجود العديد من اللقاحات المحتملة سيعزز من فرص اكتشاف لقاح فعال وآمن ضد كورونا.

وأضافت أن المنظمة تعمل عن قرب من السلطات المنظمة لاختبار لقاح كورونا.