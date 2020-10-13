تم رفع قيمة الرسوم على منح رخص السياقة لكل أنواع العربات ذات محرك، حسب ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأشارت المادة 35 من المشروع إلى أنه يترتب عن منح رخص السياقة دفع رسم مبلغه ألف دينار جزائري يحصل لصالح الخزينة يدفع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب، كما عند تسليم شهادة السياقة يترتب عليه دفع مبلغ 600 دينار يقع على عاتق الطالب والذي يمكن أن يتم دفعه عن طريق تلصيق طابع منفصل.

كما يترتب عن تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار إليها تحصيل الرسم المنصوص لكل وثيقة لفائدة الخزينة، ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب.