تمكن اليوم عـناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الأول بالوادي من حجز كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 13400 وحدة كانت مخبأة في مستودع بمدينة الوادي يستغله شاب في العقد الرابع من العمر من أجل تخزين وتسويق المشروبات الكحولية.

كما حجز أمن دائرة جامعة 14600 قارورة خمر من مختلف الأحجام والعلامات التجارية بالإضافة إلى حجز نحو 48 ألف كيس من تبغ الشمة بدون وثائق قانونية وغير صالحة للاستعمال كانت محملة على متن شاحنيتين ومموهتين وسط كميات من المواد الغذائية ومواد البناء، حيث تم أثناء العملية توقيف 4 أشخاص متورطين في العملية.