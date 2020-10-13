تم، مساء أمس الإثنين، تسليم حافلات جديدة للنقل المدرسي لفائدة 20 بلدية نائية بولاية باتنة. وقد استفادت في هذا الإطار بلديات وادي الشعبة، أولاد عوف، تيغانيمين، فم الطوب، منعة، بوزينة، المعذر، الشمرة، عين جاسر، أولاد سلام، أولاد سي سليمان، سفيان، تكوت، ثنية العابد، سريانة، مروانة، الجزار، تيمقاد، تيلاطو وبريكة.

وتمت عملية توزيع هذه الحافلات بإشراف والي الولاية توفيق مزهود وذلك بدار صيانة الطرقات ببلدية جرمة بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية المستفيدة، حيث تم تسليم حافلة جديدة لكل بلدية موجهة خاصة لتغطية احتياجات بعض مناطق الظل.

وتم توزيع 9 شاحنات ذات صقالة اثنين منها سلمت للمؤسستين الولائيتين لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات والنظافة وجمع ونقل النفايات المنزلية" كلين بات" والباقي تم تسليمه لبلديات شير والرحبات وأولاد عوف وقصر بلزمة والحاسي وسريانة واينوغيسن بمعدل شاحنة لكل بلدية