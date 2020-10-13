شدت تشكيلة وفاق سطيف نهار اليوم رحالها إلى مدينة عنابة وذلك لمواصلة تحضيراتها تحسبا للموسم الكروي القادم.

ووجه المدرب التونسي نبيل الكوكي الدعوة لـ 27 لاعبا للتنقل إلى " بونة " فيما سيلتحق اللاعب المالي ماليك توري بزملائه في 22 من أكتوبر قادما من تونس.

وفي سياق آخر أجلت المحكمة الرياضية الجزائرية مرة أخرى النطق بالحكم في الطعن الذي تقدمت به إدارة النادي بخصوص قضية المرتبة الثانية إلى غاية 19 من أكتوبر الجاري حسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للنسر الأسود على فايسبوك