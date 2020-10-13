أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، تسجيل أول حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 89 عاما، في هولندا بعد إصابتها مجددا بفيروس كورونا.

ووفقا للعلماء الهولنديين، فإن "امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة، أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا".

وأشارت مصادر صحية، إلى أن "حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت"،وفقا لروسيا اليوم.

وقال الباحثون إن المرأة وصلت إلى قسم الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، وهي تعاني من الحمى والسعال الحاد.

من جهتها، أعلنت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز، نهاية أوت الماضي عن اكتشاف إصابة ثانية للمرة الأولى لمريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة. ويقول الباحثون إن بياناتهم تظهر أن هناك 23 شخصا حول العالم أصيبوا مرة ثانية بالوباء، وجميعهم تعافوا.