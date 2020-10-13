يقوم وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سعيدة.

وقد استهلت الزيارة بعرض شامل للقطاع قدمه المدراء التنفيذيون التابعون للقطاع بذات الولاية وكذا المدير العام لوكالة عدل وأمر الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالانتهاء من انجاز السكنات الاجتماعية الموكلة إليه، بعد الاستماع إلى العرض المفصل الذي قدمه مدير السكن حول المشاريع السكنية المبرمجة في الولاية.

وفيما يتعلق بصيغة عدل فقد صرح ناصري، أن الحصة المتفق عليها من البرنامج العام للصيغة بهذه الولاية سينتهي اليوم بعدما سيتم وضع حجر الأساس لـ 227 وحدة سكنية.

أما بخصوص سكنات الترقوي المدعم فإن عدد السكنات المنجزة هو 25 وحدة، وفقا لعدد المكتتبين الذين أبدوا رغبتهم في الاكتتاب فيستوجب الاتصال بهم لاستكمال إجراءات الدفع وإلا فيجب على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بالتنسيق مع ولاية سعيدة لإيجاد صيغة لتسويق هذه السكنات.

كما أمر وزير السكن بحل جميع المشاكل الإدارية لإعادة بعت مشاريع سكنات الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم. ومنح الوزير الولاية 400 سكن ريفي كما أمر بضرورة إطلاق المشاريع التي لم تنطلق بعد.