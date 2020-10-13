نظم، اليوم ، عدد من مكتتبي عدل 2013، بموقع 1700 مسكن بدرموش ببرج البحري شرقي العاصمة، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويرة "عدل"، قدموا خلالها، رسالة شكوى تتضمن المشاكل التي يعرفها المشروع وكذا بعض المطالب لتسليمهم سكناتهم.

ورفع المحتجون عديد اللافتات، تحمل شعارات، من بينها "مشروع عدل برج البحري متوقف، آجال التسليم لم تحترم .." وشعارات أخرى، معربين عن استيائهم من هذا الوضع، ومشددين على ضرورة تحرك المديرية العامة لوكالة "عدل"، لتسريع وتيرة الأشغال وتسليمهم سكناتهم.

وقال أحد المحتجين، لـ "الخبر"، إن المشروع يشهد ما وصفوه بـ "التجاوزات"، على غرار عدم احترام مدة انجاز المشروع وتسليم الشطر الأول والمقدر بـ 600 وحدة سكنية من المشروع، واستعمال مواد رديئة وكذا تأخر التهيئة الخارجية للمشروع، معربين عن تخوفهم من المصير الغامض الذي يكتنف الشطر الثاني من المشروع والمتعلق بـ 1100 وحدة سكنية بعد فسخ العقد مع المقاولة المعنية، والتوقف شبه الكلي للأشغال.

وأضاف المتحدث أنهم قدموا لائحة مطالب، بحوزة "الخبر" نسخة منها، إلى المديرية العامة لوكالة "عدل"، من بينها "المطالبة بتدخل مصالحها لتسليم الشطر الأول، حسب الوعود المقدمة لنا سابقا، في شهر نوفمبر القادم" إضافة إلى الإسراع في تعيين شركة أو شركات جديدة لإنهاء الأشغال على مستوى تجزئة 1100 مسكن. في انتظار تحرك القائمين على الوكالة لتحقيق هذه المطالب.