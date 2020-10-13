ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، متجاهلة عودة الإنتاج في حقل "الشرارة" الليبي، وحقول أمريكية كانت خفضت إنتاجها بسبب "إعصار دلتا".

وفي وقت سابق، الإثنين، قالت إدارة حقل الشرارة (جنوب) في بيان، إنها "بدأت أولى مراحل ضخ المخزون العام في الخزانات من محطة الضخ الرئيسية بالحقل إلى ميناء رأس لانوف النفطي". كذلك، استؤنف الإنتاج في خليج المكسيك بعد مرور "إعصار دلتا" جنوب الولايات المتحدة، وانتهاء إضراب في القطاع النفطي بالنرويج ما سمح باستئناف الإنتاج في 6 حقول نفطية ببحر الشمال.

وبحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرنيتش، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بنسبة 0.90 بالمائة أو 38 سنتا إلى 42.12 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر ، بنسبة 1 بالمائة أو 40 سنتا إلى 39.83 دولارا للبرميل.

إلا أن التخوفات من ضعف الطلب على المدى المتوسط، بسبب تسارع تفشي فيروس كورونا، يضغط على صعود أكبر لأسعار الخام، في ظل ضبابية التوصل إلى لقاح فعال يقضي على الفيروس.